Завтра на Полтавщині — дощ, мокрий сніг і пориви вітру

16 лютого на Полтавщині прогнозують хмарну погоду з опадами. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.
Вночі очікують значний дощ, у західній частині області — з мокрим снігом. Вранці та вдень йтиме мокрий сніг і дощ. Місцями можливе налипання мокрого снігу.
Вітер уночі буде південний, вранці та вдень — західний, 7–12 м/с, із поривами до 15–20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 0–5 градусів тепла, однак протягом дня похолодає до 2–7 градусів морозу.
Нагадаємо, що синоптики оголосили І рівень небезпечності.
