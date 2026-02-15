Завтра на Полтавщині — дощ, мокрий сніг і пориви вітру

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 221

16 лютого на Полтавщині прогнозують хмарну погоду з опадами. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

Вночі очікують значний дощ, у західній частині області — з мокрим снігом. Вранці та вдень йтиме мокрий сніг і дощ. Місцями можливе налипання мокрого снігу.

Вітер уночі буде південний, вранці та вдень — західний, 7–12 м/с, із поривами до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0–5 градусів тепла, однак протягом дня похолодає до 2–7 градусів морозу.