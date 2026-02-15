Полтавська ОВА має за два тижні підготувати плани стійкості до зими 2026/2027

Полтавщина розробить план захисту систем від атак і блекаутів

Очільники обласних військових адміністрацій отримали два тижні на підготовку детальних планів стійкості регіонів до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років. Про це 14 лютого повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба після наради з керівниками ОВА.

Зокрема, Полтавська обласна військова адміністрація має подати план стійкості регіону до можливих атак і блекаутів.

Йдеться про безперебійну роботу систем життєзабезпечення — теплопостачання, водопостачання, електрики, транспорту, лікарень та соціальної інфраструктури навіть в умовах обстрілів.

Кожен начальник ОВА повинен підготувати документ із переліком конкретних об’єктів, необхідних потужностей, резервів, джерел фінансування та графіком реалізації заходів.

Після цього плани винесуть на затвердження президенту та прем’єр-міністерці.

За словами міністра, наступну зиму країна має пройти більш підготовленою. Уряд і регіони вже працюють над відповідними рішеннями.

Нагадаємо, що у Полтавській області нині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням серед регіонів України.