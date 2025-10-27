Олена Шуляк
Кременчук, Здоров'я

Минулого тижня на Кременчуччині від COVID-19 померли двоє людей

Вчора, 22:00 Переглядів: 105

 

У Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що минулого тижня від коронавірусної хвороби померли пацієнти у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах, а у Департаменті охорони здоров’я Кременчука запевняють, що за цей тиждень випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано

Про дві смерті, зафіксовані минулого тижня від COVID-19, сьогодні повідомили в Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними медиків, загалом на Полтавщині захворюваність на гострі респіраторні інфекції стабілізувалася. Її показник не перевищує епідемічний поріг й становить 448,2 на 100 тисяч населення, що відповідає розрахунковому передепідемічному рівню.

На гострі респіраторні інфекції (включно з COVID-19) захворіли 6 147 людей, що на 10% менше попереднього тижня. Серед захворілих – 91 з підтвердженою коронавірусною хворобою. Дітей захворіли 3 742 людей, що становить 61% від усіх захворівших. За останній тиждень госпіталізували 114 хворих.

В 11 громадах Полтавщини провели 274 щеплення, в тому числі щепили 189 осіб з групи ризику. Найбільше щеплень за минулий тиждень провели у Кременчуцькій (106) та Полтавській (96) громадах.

 

А за інформацією Департаменту охорони здоров’я Кременчука, за минулий тиждень медики зареєстрували 811 випадків  захворювань на ГРВІ. Серед них: 6 випадків захворювання на COVID-19. На коронавірусну інфекцію захворіла 1 дитина, яка лікується  в умовах стаціонару, та 5 дорослих, із яких два теж перебуває на стаціонарному лікуванні. Випадків захворювання на грип минулого тижня не зареєстровано.

Більшу частину захворівших на ГРВІ становлять діти –  571 випадок. За минулий тиждень з ГРВІ до інфекційного відділення лікарні «Кременчуцька» госпіталізовано 15 дітей, а дорослі пацієнти лікуються амбулаторно. У Департаменті охрони здоровя Кременчука корнститують, що «за звітний період випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано».

Така кількість захворювань знаходиться нижче епідемічного порога, розрахованого для України.

Наразі в Кременчуці є вакцина проти COVID-19 фірми виробника Pfizer. Щеплення залишаються безоплатними. Зробити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі, згідно графіку роботи пунктів щеплення з 09.00 до 17.00 за адресами:

  • вул. Київська, 14;
  • вул. Квітки Цісик, 1а;
  • квартал 278, буд.13б;
  • проспект. Лесі Українки, 80;
  • проспект Лесі Українки, 15/8;
  • вул. Олексія Древаля, 101.

Для уточнення порядку щеплення необхідно звернутися до сімейного лікаря за місцем укладання декларації.

Нагадаємо, на позаминулому тижню, на Полтавщині також зафіксували два летальні випадки від COVID-19.

У вересні в Полтавській області від COVID-19 теж померли двоє людей.

Автор: Віктор Крук
Теги: ковід-19 ГРВІ щеплення
