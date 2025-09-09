Олена Шуляк
Здоров'я, Полтавщина

У Полтавській області від COVID-19 померли двоє людей

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 128

Найбільше рівень захворюваності фіксують у Нехворощанській, Ланнівській, Великосорочинській та Машівській громадах

Минулого тижня на Полтавщині захворюваність на гострі респіраторні інфекції зросла майже в півтора раза, зафіксовано два летальні випадки від COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб 8 вересня.

У регіоні на ГРВІ, включно з COVID-19, захворіло на 46% більше, ніж у попередньому тижні. Показник захворюваності становить 335,3 на 100 000 населення, що на 35,7% нижче базового епідемічного порогу.

Серед хворих — 601 людина (13,2%) із підтвердженим COVID-19. Порівняно з попереднім тижнем, захворюваність на COVID-19 зросла утричі (на 91,7%). Від COVID померли двоє людей — у Полтавській і Шишацькій громадах.

Дітей серед захворілих — 1 936, або 42,7% від загальної кількості (звичний показник для області). Госпіталізовано 201 хворого (4,4%), що також відповідає типовим для регіону показникам, стверджують фахівці.

Найбільше рівень захворюваності фіксують у Нехворощанській, Ланнівській, Великосорочинській та Машівській громадах.

Нагадаємо, з 1 по 7 вересня у Кременчуці зареєстрували 614 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Серед них — 32 випадки COVID-19. 

Вверх