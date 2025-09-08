У Кременчуці зросла кількість хворих на ГРВІ та COVID-19

Кількість випадків ГРВІ у місті зросла на 57% у порівнянні з попереднім тижнем

З 1 по 7 вересня у Кременчуці зареєстрували 614 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Серед них — 32 випадки COVID-19. Про це повідомили у міській раді з посиланням на дані департаменту охорони здоров’я.

На коронавірус захворіли 18 дітей, 11 з них госпіталізували до інфекційного відділення дитячої лікарні. Також до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька»» потрапили 11 дорослих пацієнтів. Смертей від COVID-19 за тиждень не зафіксували. Випадків грипу також не було.

Загалом найбільше на ГРВІ хворіють діти — 294 випадки. Минулого тижня через ускладнення до інфекційного відділення лікарні госпіталізували 14 дітей і одного дорослого.

Медики зазначають, що кількість випадків ГРВІ у місті зросла на 57% у порівнянні з попереднім тижнем. Попри це, рівень захворюваності залишається нижчим за епідемічний поріг в Україні.

Нагадаємо, на Полтавщині виявили новий штам COVID-19 — Stratus. Нині відомо, що Stratus може мати один специфічний симптом — охриплість голосу. «Хрипкий, шорсткий голос» може бути сигналом інфікування, хоча основними ознаками залишаються кашель, лихоманка і втома.