На Полтавщині виявили новий штам COVID-19, який швидко поширюється у світі

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 200

Він не викликає тяжчого перебігу, але може проявлятися охриплістю

Дослідження зразків коронавірусу, відібраних у хворих пацієнтів на Полтавщині, показали наявність штаму з генетичною лінією XFG — саме до неї належить варіант COVID-19 під назвою Stratus. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб 6 серпня.

Фахівці наголошують, що Stratus може мати один специфічний симптом — охриплість голосу. «Хрипкий, шорсткий голос» може бути сигналом інфікування, хоча основними ознаками залишаються кашель, лихоманка і втома.

Цей варіант штаму внесений Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку «таких, що перебувають під моніторингом». За останній місяць частка Stratus у світі зросла з 7,4% до 22,7%. Попри це, дані не свідчать про підвищення тяжкості перебігу хвороби чи збільшення смертності, йдеться у повідомленні.

Зазначено, що вакцини, які наразі використовуються, мають залишатися ефективними проти цього штаму, зокрема щодо запобігання тяжким ускладненням.

Нагадаємо, з 1 серпня програма реімбурсації «Доступні ліки» розширилась.