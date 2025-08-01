Відсьогодні за програмою «Доступні ліки» можна безоплатно отримати нові препарати

У перелік безоплатних або частково компенсованих препаратів за програмою «Доступні ліки» додадуть препарати для лікування гіпертонії, анемії та гормонозалежного раку молочної залози. Про це повідомляє «Соціальний портал»
Будуть доступні:
Індапамід та торасемід — застосовуються для зниження артеріального тиску та боротьби з набряками при серцевій недостатності;
Метилдопа — ефективний при гіпертонії, зокрема у вагітних;
Препарати для лікування анемії у вагітних та жінок після пологів;
Екземестан, летрозол, тамоксифен — використовуються в гормональній терапії раку молочної залози.
Усі ці препарати можна отримати за рецептом лікаря — безкоштовно або з частковою доплатою.
Вартість ліків повністю або частково оплачує держава.
Важливо! Починаючи з липня 2025 року всі субʼєкти господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю ліками в аптечних закладах, зобовʼязані мати договір з НСЗУ в межах програми реімбурсації «Доступні ліки». Це означає, що отримати ліки безоплатно чи з частковою доплатою за цією програмою можна буде в будь-якій аптеці. Раніше в обовʼязковому порядку до програми були приєднані лише аптеки, розміщені в лікарнях.
Якщо в аптеці закінчилися безоплатні ліки, або ті, що відшкодовуються:
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