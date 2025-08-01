Відсьогодні за програмою «Доступні ліки» можна безоплатно отримати нові препарати

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 418

У перелік безоплатних або частково компенсованих препаратів за програмою «Доступні ліки» додадуть препарати для лікування гіпертонії, анемії та гормонозалежного раку молочної залози. Про це повідомляє «Соціальний портал»

Будуть доступні:

Індапамід та торасемід — застосовуються для зниження артеріального тиску та боротьби з набряками при серцевій недостатності;

Метилдопа — ефективний при гіпертонії, зокрема у вагітних;

Препарати для лікування анемії у вагітних та жінок після пологів;

Екземестан, летрозол, тамоксифен — використовуються в гормональній терапії раку молочної залози.

Усі ці препарати можна отримати за рецептом лікаря — безкоштовно або з частковою доплатою.

Щоб отримати безоплатні ліки

Зверніться до лікаря (терапевта, педіатра або сімейного лікаря), з яким укладено декларацію, та отримайте електронний рецепт.

рецепт. Завітайте до аптеки з позначкою «Тут є Доступні ліки».

Отримайте ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.

Вартість ліків повністю або частково оплачує держава.

Важливо! Починаючи з липня 2025 року всі субʼєкти господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю ліками в аптечних закладах, зобовʼязані мати договір з НСЗУ в межах програми реімбурсації «Доступні ліки». Це означає, що отримати ліки безоплатно чи з частковою доплатою за цією програмою можна буде в будь-якій аптеці. Раніше в обовʼязковому порядку до програми були приєднані лише аптеки, розміщені в лікарнях.

Якщо аптека не має договору з НСЗУ — повідомте на гарячу лінію МОЗ України за номером 0800 505 201. Ваше звернення буде передане до Держлікслужби, що проводитиме подальшу перевірку аптеки.

Якщо аптека має договір, але не відпускає Доступні ліки за е-рецептом — розкажіть про це НСЗУ (за номером контакт-центру: 16-77)

Якщо в аптеці закінчилися безоплатні ліки, або ті, що відшкодовуються: