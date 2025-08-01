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Відсьогодні за програмою «Доступні ліки» можна безоплатно отримати нові препарати

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 418

 З 1 серпня програма реімбурсації «Доступні ліки» розширюється

У перелік безоплатних або частково компенсованих препаратів за програмою «Доступні ліки» додадуть препарати для лікування гіпертонії, анемії та гормонозалежного раку молочної залози. Про це повідомляє «Соціальний портал»

Будуть доступні:

  • Індапамід та торасемід — застосовуються для зниження артеріального тиску та боротьби з набряками при серцевій недостатності;

  • Метилдопа — ефективний при гіпертонії, зокрема у вагітних;

  • Препарати для лікування анемії у вагітних та жінок після пологів;

  • Екземестан, летрозол, тамоксифен — використовуються в гормональній терапії раку молочної залози.

Усі ці препарати можна отримати за рецептом лікаря — безкоштовно або з частковою доплатою.

Щоб отримати безоплатні ліки

  • Зверніться до лікаря (терапевта, педіатра або сімейного лікаря), з яким укладено декларацію, та отримайте електронний рецепт. 
  • Завітайте до аптеки з позначкою «Тут є Доступні ліки». 
  • Отримайте ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом. 

Вартість ліків повністю або частково оплачує держава.

Важливо! Починаючи з липня 2025 року всі субʼєкти господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю ліками в аптечних закладах, зобовʼязані мати договір з НСЗУ в межах програми реімбурсації «Доступні ліки». Це означає, що отримати ліки безоплатно чи з частковою доплатою за цією програмою можна буде в будь-якій аптеці. Раніше в обовʼязковому порядку до програми були приєднані лише аптеки, розміщені в лікарнях.   

  • Якщо аптека не має договору з НСЗУ — повідомте на гарячу лінію МОЗ України за номером 0800 505 201. Ваше звернення буде передане до Держлікслужби, що проводитиме подальшу перевірку аптеки.
  • Якщо аптека має договір, але не відпускає Доступні ліки за е-рецептом — розкажіть про це НСЗУ (за номером контакт-центру: 16-77)

Якщо в аптеці закінчилися безоплатні ліки, або ті, що відшкодовуються:

  • Пацієнт може зачекати, поки ліки надійдуть в аптеку.
  • Пацієнт може звернутись в іншу аптеку.
  • Пацієнт може обрати іншу торгову марку та доплатити різницю.
ПО ТЕМІ:

Як кременчужанам, хворим на діабет ІІ типу, отримати безоплатні ліки

Як кременчужанам дізнатися, чи їхні «Доступні ліки» повністю безоплатні, чи треба доплачувати.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Доступні ліки компенсація аптека
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