Як кременчужанам, хворим на діабет ІІ типу, отримати безоплатні ліки

Вчора, 21:01 Переглядів: 149

Що треба зробити та у який спосіб

Завдяки програмі «Доступні ліки», кременчужани, які хворіють на діабет II типу можуть отримати безкоштовно або з частковою доплатою. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Всього до програми в Україні включені 53 торгові назви препаратів для лікування діабету II типу.

Щоб почати отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою потрібно:

Звернутися до сімейного лікаря, який випише електронний або паперовий рецепт на основі обстежень та діагнозу. В рецепті лікар вкаже міжнародну непатентовану назву препарату (МНН).

З рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації пацієнта. Головна умова – наявність договору з НСЗУ.

Впізнати таку аптеку можна за наліпкою «Доступні ліки».

Покажіть рецепт працівнику аптеки. Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.

Термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування.

Вартість препаратів аптеці відшкодує Національна служба здоров’я України. Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна: