Як кременчужанам, хворим на діабет ІІ типу, отримати безоплатні ліки

Завдяки програмі «Доступні ліки», кременчужани, які хворіють на діабет II типу можуть отримати безкоштовно або з частковою доплатою. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Всього до програми в Україні включені 53 торгові назви препаратів для лікування діабету II типу.
Щоб почати отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою потрібно:
Термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування.
Вартість препаратів аптеці відшкодує Національна служба здоров’я України. Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:
Нагадаємо, як кременчужанам дізнатися, чи їхні «Доступні ліки» повністю безоплатні, чи треба доплачувати.
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