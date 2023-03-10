Як кременчужанам дізнатися, чи їхні «Доступні ліки» повністю безоплатні, чи треба доплачувати

Ділимося реєстром лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення
На сьогодні програма «Доступні ліки» охоплює 405 препаратів і ще 72 препарати інсуліну та 9 комбінованих лікарських засобів. Про це повідомили у Міністерстві здоров'я України.
Актуальний реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації можна знайти за посиланням, або завантажити з нашого сайту:
У таблиці можна побачити:
Нагадаємо, що аптеки, в яких можна отримати лікарські препарати та інсуліни за програмою «Доступні ліки», помічені відповідними наліпками. Знайти найближчу аптеку можна зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Раніше ми писали про 6 корисних чат-ботів, які допоможуть краще орієнтуватися в отриманні «Доступних ліків», наданні домедичної допомоги, отриманні безоплатних консультацій лікарів і медичних послуг.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер