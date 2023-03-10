Як кременчужанам дізнатися, чи їхні «Доступні ліки» повністю безоплатні, чи треба доплачувати

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 330

На сьогодні програма «Доступні ліки» охоплює 405 препаратів і ще 72 препарати інсуліну та 9 комбінованих лікарських засобів. Про це повідомили у Міністерстві здоров'я України.

Актуальний реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації можна знайти за посиланням, або завантажити з нашого сайту: reyestr-dostupnih-likiv.pdf [2,63 Mb] (cкачиваний: 33)

У таблиці можна побачити:

назву діючої речовини (міжнародну непатентовану назву) та торговельну назву лікарського засобу (стовпці № 2 та № 3);

форму випуску та дозування (стовпці № 4 та № 5);

кількість одиниць лікарського засобу в одній споживчій упаковці (стовпець № 6);

назву та країну виробника ліків (стовпець № 8);

суму доплати за упаковку (стовпець № 16) та іншу інформацію.

Нагадаємо, що аптеки, в яких можна отримати лікарські препарати та інсуліни за програмою «Доступні ліки», помічені відповідними наліпками. Знайти найближчу аптеку можна зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Раніше ми писали про 6 корисних чат-ботів, які допоможуть краще орієнтуватися в отриманні «Доступних ліків», наданні домедичної допомоги, отриманні безоплатних консультацій лікарів і медичних послуг.