На що у Кременчуці найбільше зросли ціни цього тижня, а що подешевшало

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби щоденно проводить моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району, а наприкінці тижня надає цю інформацію до районної військової адміністрації.
Сьогодні на ранковому брифінгу заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко ознайомив журналістів з моніторингом цін від Держпродспоживслужби.
Згідно з офіційним моніторингом цього тижня найбільше подорожчали:
Найбільше подешевшали:
Подорожчання овочів борщового набору пояснюють сезонним фактором, а здешевлення автомобільного пального продовжується вже другий місяць поспіль.
Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Нагадаємо, номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
Держпродспоживслужба знизила ціни на деякі товари на Полтавщині: як можна поскаржитись
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 9 від 2 березня 2023Читати номер