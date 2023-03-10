На що у Кременчуці найбільше зросли ціни цього тижня, а що подешевшало

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 108

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби щоденно проводить моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району, а наприкінці тижня надає цю інформацію до районної військової адміністрації.

Сьогодні на ранковому брифінгу заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко ознайомив журналістів з моніторингом цін від Держпродспоживслужби.

Згідно з офіційним моніторингом цього тижня найбільше подорожчали:

капуста білокачанна (на 6,18 грн);

цибуля ріпчаста (на 2,22 грн);

морква (на 0,52 грн);

картопля (на 0,39 грн)

Найбільше подешевшали:

птиця — тушки курячі (на 2,30 грн);

макаронні вироби (на 1,45 грн);

крупа гречана (на 0,90 грн);

яйця (на 0,70 грн);

автогаз (на 0,80 грн).

дизельне пальне (на 0,35 грн)

Подорожчання овочів борщового набору пояснюють сезонним фактором, а здешевлення автомобільного пального продовжується вже другий місяць поспіль.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

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