«Берегині та захисниці»: у галереї Наталії Юзефович відкрилася виставка Анастасії Григоренко

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Сьогодні, 10 березня, у Картинній галереї Наталії Юзефович відбулося відкриття персональної виставки Анастасії Григоренко «Берегині та захисниці».

На виставці представлені 20 робіт. Найцікавіші з яких – кольорові вириванки та витинанки, в яких застосовується давня українська народна символіка.

Інтерес до мистецтва в Анастасії Григоренко з першого класу. Спочатку вона відвідувала гурток із виготовлення сувенірів, потім – ляльковий театр. У 5 класі з'явилося бажання малювати, яке мама дівчини підтримала та запропонувала відвідувати гурток образотворчого мистецтва.

У 13 років, відвідуючи гурток декоративно-ужиткового мистецтва Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» під керівництвом Дмитра Короля, зробила першу вириванку. А з початком повномасштабної війни робить витинанки.

- Для мене витинанка є частиною української культури та історії. Коли я вирізаю її я з головою поринаю у процес створення, не помічаю як швидко плине час. Окрім цього витинанка допомагає мені відволіктися від різних проблем. У створенні витинанок мені допомагає та навчає Дмитро Васильович Король. Частіше всього я працюю у техніці витинанка, але спробувала декілька інших технік: холодний батік, вириванка, масляна пастель, спиртові маркери, живопис акрилом, гуашшю, маслом та аквареллю, графіка, - розповіла Анастасія Григоренко.

Анастасія Григоренко брала участь у створенні найбільшого прапора у Чернігові (Рекорд України 2022). А наразі дівчина бере участь у створенні найбільшої вириванки «Живи та квітни, моя Україно!».

Нагадаємо, що минулого року до 100-річчя 26 училища в Міському саду з'явилися патріотичні мурали. На стінах писали свої картини Євген Цимбал і Зоряна Дашко, а простір між картинами заповнювали художники-аматори, зокрема й Анастасія Григоренко.

Відвідати виставку можна до 6 квітня за адресою: вул. Космічна, 9.

Графік роботи галереї:

вівторок-неділя — 10.00-17.00;

понеділок — вихідний.

Вхід вільний.