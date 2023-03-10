«Берегині та захисниці»: у галереї Наталії Юзефович відкрилася виставка Анастасії Григоренко

Сьогодні, 10 березня, у Картинній галереї Наталії Юзефович відбулося відкриття персональної виставки Анастасії Григоренко «Берегині та захисниці».
На виставці представлені 20 робіт. Найцікавіші з яких – кольорові вириванки та витинанки, в яких застосовується давня українська народна символіка.
Інтерес до мистецтва в Анастасії Григоренко з першого класу. Спочатку вона відвідувала гурток із виготовлення сувенірів, потім – ляльковий театр. У 5 класі з'явилося бажання малювати, яке мама дівчини підтримала та запропонувала відвідувати гурток образотворчого мистецтва.
У 13 років, відвідуючи гурток декоративно-ужиткового мистецтва Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» під керівництвом Дмитра Короля, зробила першу вириванку. А з початком повномасштабної війни робить витинанки.
- Для мене витинанка є частиною української культури та історії. Коли я вирізаю її я з головою поринаю у процес створення, не помічаю як швидко плине час. Окрім цього витинанка допомагає мені відволіктися від різних проблем. У створенні витинанок мені допомагає та навчає Дмитро Васильович Король.
Частіше всього я працюю у техніці витинанка, але спробувала декілька інших технік: холодний батік, вириванка, масляна пастель, спиртові маркери, живопис акрилом, гуашшю, маслом та аквареллю, графіка, - розповіла Анастасія Григоренко.
Анастасія Григоренко брала участь у створенні найбільшого прапора у Чернігові (Рекорд України 2022). А наразі дівчина бере участь у створенні найбільшої вириванки «Живи та квітни, моя Україно!».
Нагадаємо, що минулого року до 100-річчя 26 училища в Міському саду з'явилися патріотичні мурали. На стінах писали свої картини Євген Цимбал і Зоряна Дашко, а простір між картинами заповнювали художники-аматори, зокрема й Анастасія Григоренко.
Відвідати виставку можна до 6 квітня за адресою: вул. Космічна, 9.
Графік роботи галереї:
Вхід вільний.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 9 від 2 березня 2023Читати номер