Куди піти на вихідних жителям Кременчука та району

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 212

Афіша заходів на 11 та 12 березня

Не знаєте, як урізноманітнити дозвілля на вихідних? Розповідаємо, куди піти жителям Кременчука та району, щоб отримати естетичне задоволення, нові знання та позитивні емоції.

Кременчук

11 березня, субота

8.00 — на льоду арени «Айсберг» (вул. Київська, 77) відбудуться змагання з фігурного катання Kremenchuk Spring Cup 2023. Вхід вільний.

10.00 — у залі КДЮСШ ім. Володимира Кисельова (вул. Грушевського, 2) відбудеться чемпіонат Кременчука з Taekwondo WT. Змагання пройдуть серед молодших юнаків, юнаків, кадетів, юніорів та молоді. Вхід вільний.

18.00 — у Rocker Concert Pub (вул. Вадима Пугачова, 14-Б) відбудеться благодійний концерт «Рок-Війна». Виступлять кременчужани P.I.O.R. і дніпряни C4. Вхід: 150 грн.

12 березня, неділя

18.00 — у Міському палаці культури (бульвар Українського Відродження, 2) відбудеться вистава-фентезі «Венздей» від Дмитра Рачковського та «Українського сучасного театру». Вистава з елементами жахів, тож вона для дітей 8+. Вхід: 180-300 грн.

Також у суботу або в неділю можна відвідати галереї:

Кременчуцький район

Козельщина

13.00 — у Смарт Просторі (вул. Остроградського, 79/11) дискусія з відомий журналістом і доктором історичних наук Данилом Яневським на тему «Проєкт «Україна»: перезавантаження». Вхід вільний. Також відбудеться онлайн-трансляція.