Завтра у Козельщині говоритимуть про майбутнє України після перемоги

Смарт Простір запрошує усіх охочих на дискусію зі знаним журналістом і доктором історичних наук Данилом Яневським
18 березня в Козельщині відбудеться дискусія з відомий журналістом і доктором історичних наук Данилом Яневським на тему «Проєкт «Україна»: перезавантаження».
До Смарт Простору запрошують всіх, хто вже сьогодні думає про те, якою має постати держава Україна після перемоги, послухати цікаву лекцію та поставити запитання про наше майбутнє.
Данило Яневський — автор понад 20 монографій, зокрема, чотиритомника з історії масонського руху.
Він упродовж 40 років досліджує особливості становлення та розвитку України як синтезу основних цивілізацій, які існували на наших землях впродовж тисяч років, а також понад 30 років працював журналістом, редактором, кореспондентом й ведучим телевізійних і радіопрограм: Радіо «Вільна Європа»/Радіо «Свобода», «Голос Америки», телеканалу «1+1», 5-го каналу, Громадського телебачення, ZiK.
Усіх охочих чекають у Смарт Просторі о 12.00 за адресою: с. Козельщина, вул. Остроградського, 79/11. Вхід вільний.
Також відбудеться онлайн-трансляція.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер