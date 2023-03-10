Завтра у Козельщині говоритимуть про майбутнє України після перемоги

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Смарт Простір запрошує усіх охочих на дискусію зі знаним журналістом і доктором історичних наук Данилом Яневським

18 березня в Козельщині відбудеться дискусія з відомий журналістом і доктором історичних наук Данилом Яневським на тему «Проєкт «Україна»: перезавантаження».

До Смарт Простору запрошують всіх, хто вже сьогодні думає про те, якою має постати держава Україна після перемоги, послухати цікаву лекцію та поставити запитання про наше майбутнє.

— Чекаємо на тих, хто прагне провести час з користю для себе та збагатитися новими знаннями, взяти участь в інтелектуальній дискусії, — наголосила Тетяна Бражник, менеджерка з питань регіонального розвитку благодійної організації «Smart Foundation».

Данило Яневський — автор понад 20 монографій, зокрема, чотиритомника з історії масонського руху.

Він упродовж 40 років досліджує особливості становлення та розвитку України як синтезу основних цивілізацій, які існували на наших землях впродовж тисяч років, а також понад 30 років працював журналістом, редактором, кореспондентом й ведучим телевізійних і радіопрограм: Радіо «Вільна Європа»/Радіо «Свобода», «Голос Америки», телеканалу «1+1», 5-го каналу, Громадського телебачення, ZiK.

Усіх охочих чекають у Смарт Просторі о 12.00 за адресою: с. Козельщина, вул. Остроградського, 79/11. Вхід вільний.

Також відбудеться онлайн-трансляція.