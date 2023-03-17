Рятуючи побратимів на російсько-українській війні загинув воїн з Кременчуччини Володимир Данілов

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 93

15 березня на російсько-українській війні загинув військовий Володимир Данілов. Військовий родом з Глобине Кременчуцького району.

Володимир Васильович Данілов з першого дня повномасштабної війни він служив у роті охорони Глобине на посаді старшого бойового медика.

18 лютого Володимир Васильович був переміщений до військової частини А7097, де був командиром 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти.

Не прослуживши й місяця, 15 березня, в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області наш захисник героїчно загинув, рятуючи під обстрілами поранених побратимів.

Володимир Васильович до останнього подиху залишився вірним військовій присязі, він був справжнім сином своєї Батьківщини. У нього залишилися дружина, донька та маленька онучка.