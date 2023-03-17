У Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт путіна

Тепер МКС звертається до держав-учасниць Римського статуту з проханням про арешт та про передачу осіб до суду. У свою чергу країна, яка отримала запит, має невідкладно вживати ці заходи
Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду в п'ятницю видала ордери на арешт президента росії владіміра путіна у зв'язку із ситуацією в Україні. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на пресреліз МКС.
Як повідомила пресслужба суду, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт путіна та марії олексіївни львової-бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.
Депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до російської федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.
Палата зазначає, що вважає ордери на арешт таємними "з метою захисту потерпілих і свідків, а також з метою забезпечення розслідування".
Вищезазначені ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.
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