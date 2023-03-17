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У Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт путіна

Сьогодні, 17:45 Переглядів: 125

 

Тепер МКС звертається до держав-учасниць Римського статуту з проханням про арешт та про передачу осіб до суду. У свою чергу країна, яка отримала запит, має невідкладно вживати ці заходи

Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду в п'ятницю видала ордери на арешт президента росії владіміра путіна у зв'язку із ситуацією в Україні. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на пресреліз МКС. 

Як повідомила пресслужба суду, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт путіна та марії олексіївни львової-бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до російської федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

- Палата досудового провадження ІІ на підставі клопотань Прокуратури від 22 лютого 2023 року постановила, що існують достатні підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення та незаконного переміщення населення з окупованих районів України до російської федерації, що завдало шкоди українським дітям, - підкреслюється в повідомленні.

Палата зазначає, що вважає ордери на арешт таємними "з метою захисту потерпілих і свідків, а також з метою забезпечення розслідування".

- Тим не менш, беручи до уваги, що поведінка, про яку йдеться в цій ситуації, ймовірно, триває, і що поінформованість громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів, Палата вважає, що в інтересах правосуддя - уповноважити Секретаріат оприлюднити наявність ордерів, імена підозрюваних, злочини, за які видані ордери, і міри відповідальності, встановлені Палатою, - оголосив виконувач обов'язків президента МКС Пйотр Гофманський.

Вищезазначені ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна суд Гаага путін
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