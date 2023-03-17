Час повертати своє: залишилося всього два тижні, щоб вступили до лав Гвардії наступу

Кременчужанам нагадують, що набір до лав Гвардії наступу триває. Охочі приєднатися – робіть свій вибір уже сьогодні. Залишилося лише 2 тижні, щоб зробити свій остаточний вибір на користь боротьби та свободи.
Гвардія наступу – це 8 штурмових бригад МВС України, шість з яких створюються в складі Національної гвардії України й по одній бригаді – в складі Національної поліції та Державної прикордонної служби.
Призначення новостворених бригад – остаточне звільнення окупованих територій нашої держави від російських загарбників.
Найкращі серед найбільш мотивованих уже тренуються, команда Гвардії наступу щодня більшає і стає сильнішою.
Не втрачайте свій шанс приєднатися до тих, хто звільнить Україну. Долучайся до Гвардії наступу.
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