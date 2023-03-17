У Кременчуці газовиків відзначили на рівні області

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У третю неділю березня, щороку в Україні відзначають День працівників комунального господарства і побутового обслуговування. Тож у цей день не забули й про кременчуцьких газовиків, їх відзначили на рівні області.

Кращих газовиків відзначив голова правління ПрАТ «Кременчукгаз», а також особисто міський голова Віталій Малецький разом із директором Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міськради.

Мер міста Віталій Малецький подякував газовикам за взаємодію з міськими службами, розповів про те, які роботи проведені комунальниками у складних умовах і висловив сподівання на подальшу співпрацю в енергетичному секторі громади. А також нагородив почесними званнями та грамотами.