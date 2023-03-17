Штаб оборони Кременчуцького району заборонив відвідування Сулинського заказника та торфовищ

Штаб оборони Кременчуцького району продовжив заборону на відвідування Сулинського ландшафтного заказника та торфовищ.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він відзначив, що минулого року, коли діяла така заборона, на торфовищах не було жодної пожежі, в той час, як позаминулого, коли ця територія була відкрита для усіх, торфовища горіли.
Він відзначив, що рішення буде ухвалено сьогодні, під час засідання Штабу оборони Кременчуцького району.
Як стало відомо редакції, засідання Штабу оборони відбулося і рішення про заборону відвідування Сулинського ландшафтного заказника та торфовищ ухвалене.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.