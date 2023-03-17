У Потоках на адмінбудівлі встановлять систему відеоспостереження

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 256

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 27 тис. гривень на оплату робіт з монтажу системи відеоспостереження на адміністративній будівлі Потоківського старостинського округу. Кошти виділили Крюківській РДА для управління Потоківського старостинського округу.

Рішення про виділення коштів ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 17 березня. Нагадаємо, у Кременчуці у 2023 році витратять 1,7 млн гривень на вузли відеоспостереження для забезпечення безпеки.