У Потоках на адмінбудівлі встановлять систему відеоспостереження

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 27 тис. гривень на оплату робіт з монтажу системи відеоспостереження на адміністративній будівлі Потоківського старостинського округу. Кошти виділили Крюківській РДА для управління Потоківського старостинського округу.
Рішення про виділення коштів ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 17 березня. Нагадаємо, у Кременчуці у 2023 році витратять 1,7 млн гривень на вузли відеоспостереження для забезпечення безпеки.
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