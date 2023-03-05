12 березня у Кременчуці покажуть грандіозну виставу-фентезі «Венздей»

Сьогодні, 21:36 Переглядів: 912

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До Кременчука 12 березня знову приїздить сучасний театр з постановкою Дмитра Рачковського, грандіозною виставою-фентезі «Венздей».

Похмура і дуже розумна дівчинка Венздей народилася у вельми незвичайній родині Адамс, яка відрізняється від простих людей своєю екстравагантністю та екстраординарними здібностями, а також своєрідним та страшливим способом життя. Венздей підросла і тепер змушена вирушити на навчання в академію Nevermore, де студентка не стільки приділяє час навчанню, скільки розгадці жахливих давніх таємниць.

Неперевершена режисура Дмитра Рачковського, чарівні декорації, приголомшливі костюми, багатогранна та прониклива гра акторів перенесе вас в таємничу школу Nevermor та подарує незабутні емоції на довгий час.

Вистава з елементами хорору, тож вона для дітей 8+.

Коли та де: 12 березня у Міському палаці культури о 18.00.

Квитки в продажу в касі БЦ Бульвар (тел. +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36), а також на сайті за посиланням.