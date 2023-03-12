Керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін втретє став татом – вчора у нього народилася донечка

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 1 053

Вчора увечері начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що у нього народилась донечка.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

- Попри війну життя триває. Ми із моєю дружиною Олександрою тепер батьки донечки. За останній рік на Полтавщині народилося більше 7 тисяч малюків. Серед них і наша дівчинка. Діти – це те, заради чого варто жити і перемагати, - зазначив Дмитро Лунін.

Варто нагадати, що Дмитро Лунін та його кохана Олександра одружилися 7 травня 2022 року.

Про це він тоді також повідомляв у своєму Телеграм-каналі.

- Життя продовжується... Ми сьогодні зі своєю коханою Олександрою стали однією з 2500 пар на Полтавщині, які одружилися з початку повномасштабного російського вторгнення. Із власного досвіду можу сказати – не відкладайте кохання на потім. Навпаки, в такі часи важких випробувань треба робити те, що важливо, і те, що є самим життям. Одружуйтеся, народжуйте дітей, просто живіть – і тільки так ми здолаємо всі ті жахи, які принесла війна. Так ми залишаємося людьми. І так ми переможемо війну в собі. А ворога ми обов’язково здолаємо. Все буде Україна та любов, - написав очільник Полтавської ОВА 10 місяців тому.

То ж, вітаємо Дмитра Луніна та його дружину Олександру з такою радісною подією в їхньому житті - народженням донечки.

Зазначимо, що це третя дитина у Дмитра Луніна, якому 31 березня виповнюється 43 роки. Від попереднього шлюбу у нього є двоє синів – Дмитро та Данило.