Сьогодні на Полтавщині електроенергію відключати не планують

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 180

На неділю, 12 березня, НЕК «Укренерго» не довело ліміти споживання електричної потужності

Сьогодні, 12 березня, НЕК «Укренерго» не довело ліміти потужності для Полтавської області. Тож графіки погодинних відключень електроенергії застосовувати не планують. Про це повідомила АТ «Полтаваобленерго» у своєму Телеграм-каналі. Жителів області закликають економніше використовувати електроенергію. Від цього залежить стабільна робота енергосистеми та незастосування графіків погодинних відключень.

Поділитись новиною



