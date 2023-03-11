На Полтавщині водні поліцейські виявили 6 раколовок в акваторії Кам'янського водосховища

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Профілактичний рейд кременчуцькі правоохоронці провели спільно з Полтавським рибоохоронним патрулем, а раків, які потрапили в браконьєрську «пастку», випустили до природного середовища

Незаконні знаряддя лову виявили працівники водної поліції спільно з Полтавським рибоохоронним патрулем під час профілактичного рейду акваторії Кам'янського водосховища в районі села Світлогірське Кобеляцької громади.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області з посиланням на сектор поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції.

- У результаті профілактичних заходів рейдовою групою виявлено 6 раколовок загальною довжиною 45 метрів. Працівники Полтавського рибоохоронного патруля склали акт безгосподарського майна для їх подальшого знищення. Раків, які потрапили в браконьєрську «пастку», випустили до природного середовища, - зазначив начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Дмитро Кисличенко.

Спільні превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.

Нагадаємо, нещодавно в акваторії Сулинської затоки на Кременчуччині працівники водної поліції спільно з працівниками Національного природного парку «Нижньосульський» під час профілактичного рейду виявили 200 метрів браконьєрських сіток з 20 кілограмами риби. Риболовецькі снасті знищили, а рибу випустили у водойму.