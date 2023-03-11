На Полтавщині водні поліцейські виявили 6 раколовок в акваторії Кам'янського водосховища

Профілактичний рейд кременчуцькі правоохоронці провели спільно з Полтавським рибоохоронним патрулем, а раків, які потрапили в браконьєрську «пастку», випустили до природного середовища
Незаконні знаряддя лову виявили працівники водної поліції спільно з Полтавським рибоохоронним патрулем під час профілактичного рейду акваторії Кам'янського водосховища в районі села Світлогірське Кобеляцької громади.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області з посиланням на сектор поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції.
Спільні превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.
Нагадаємо, нещодавно в акваторії Сулинської затоки на Кременчуччині працівники водної поліції спільно з працівниками Національного природного парку «Нижньосульський» під час профілактичного рейду виявили 200 метрів браконьєрських сіток з 20 кілограмами риби. Риболовецькі снасті знищили, а рибу випустили у водойму.
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер