На Кременчуччині правоохоронці знайшли у водоймі 200 метрів браконьєрських сіток

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 467

Нещодавно, в районі сіл Горошино та Дем'янівка Кременчуцького району, в акваторії Сулинської затоки працівники водної поліції спільно з працівниками Національного природного парку «Нижньосульський» під час профілактичного рейду виявили риболовецькі снасті. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Розставлені браконьєрами сітки поліцейські помітили завдяки квадрокоптеру. Правоохоронці виявили близько 200 метрів браконьєрських сіток з рибою різних видів загальною вагою понад 20 кілограмів. Працівники Національного парку склали акт обстеження вилучених сіток для їх подальшого знищення. Рибу, яка потрапила в браконьєрську «пастку», випустили назад, у природу.

Наразі спільні превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.