За напад на поліцейського в Полтаві затримали чоловіка - йому загрожує до 5 років ув’язнення

Надзвичайна подія сталася у Полтаві вчора, 10 березня, близько 23.00. До поліції Полтави надійшло повідомлення про конфлікт між громадянами по вулиці Черепанова. На місце події одразу прибув наряд патрульної поліції. Правоохоронці звернулися до учасників конфлікту з вимогою припинити бійку. Однак, місцевий 20-річний мешканець, не реагуючи на зауваження поліцейських, несподівано завдав удар інспекторові.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Поліцейські затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та відкрили кримінальне провадження.
У разі визнання вини судом затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер