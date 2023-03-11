За напад на поліцейського в Полтаві затримали чоловіка - йому загрожує до 5 років ув’язнення

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 468

Надзвичайна подія сталася у Полтаві вчора, 10 березня, близько 23.00. До поліції Полтави надійшло повідомлення про конфлікт між громадянами по вулиці Черепанова. На місце події одразу прибув наряд патрульної поліції. Правоохоронці звернулися до учасників конфлікту з вимогою припинити бійку. Однак, місцевий 20-річний мешканець, не реагуючи на зауваження поліцейських, несподівано завдав удар інспекторові.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліцейські затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та відкрили кримінальне провадження.

- За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою, - повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

У разі визнання вини судом затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі.