У Кременчуці в Дніпрі під час дайвінгу потонув аквалангіст, другого вдалося врятувати (доповнено)

Вчора, 10 березня, близько 19.00 до відділення №1 (Крюківський район) Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення, що на Дніпрі в районі вулиці Велика Набережна хтось кличе на допомогу.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.
Патрульні поліцейські одразу прибули на місце події. Отримавши інформацію про нещасний випадок, на місце події одразу прибули слідчо-оперативна група поліції, рятувальники комунального підприємства «Кременчук-Аквасервіс» та медики.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Обставини та причини події з’ясовує слідство.
Доповнено:
Пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС уточнила інформацію про загибель дайвера. Виявляється, що два дайвери вчора увечері пірнали під кригу на Дніпрі. Тіло загиблого шукали водолази КП «Кременчук Аквасервіс» та рятувальники 16 державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю рятувальники встановили, що двоє чоловіків у костюмах для дайвінгу пірнали під кригу та один із них не зміг самостійно вибратися з під криги. Працівники ДСНС прийняли потерпілого який перебував у воді від працівників КП «Кременчук Аквасервіс» та передали медикам «швидкої допомоги» для проведення реанімаційних заходів.
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер