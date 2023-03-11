Кременчуцький «Шторм» виборов 8 призових місць на турнірі з кікбоксингу

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 217

У Полтаві 4 березня відбувся відкритий турнір з кікбоксингу ISKA. У турнірі змагалися понад 200 спортсменів. Клуб «Шторм» під керівництвом Юрія Пресіча, взяв участь у турнірі та повернувся не з пустими руками.

Результати змагань:

Золоті нагороди завоювали 6 спортсменів:

Семенів Матвій в категорії лоукік лайт у ваговій категорії 60+, 12-14років

Хуторний Антон в категорії лоукік лайт до 35 кг,10-11 років

Чалоян Арамаіс в категорії лоукік лайт до 30 кг, 9-10 років

Осьмак Максим в категорії фул контакт до 35 кг, 9-10 років

Мусраилов Анвар (тренер Скирта Олег) посів 1 місце в категорії к1, до 60кг 18-35 років

Бугрименко Єгор (тренер Скирта Олег) посів 1 місце в категорії к1 , до 55 кг, 13-15 років

Срібні та бронзові нагороди здобули: