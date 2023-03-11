Другоасики, криворучки та Принцеса Нікусяка: що новенького юним кременчужанам почитати на вихідних

Кузько Кузякін «Другоасики з 2-А» Це збірка дотепних історій про незвичайне життя звичайних другокласників. Головні герої сваряться, шукають порозуміння з однолітками, вигадують дивовижні історії та щиро вірять у драконів і домозавра, який може поцупити домашку. Разом із гуртом другоасиків та їхнею вчителькою читачі дізнаються, як правильно ділити цукерки й чому помилки теж бувають чудовезними, що робити, якщо під час екскурсії зламався автобус, а також про те, які чудовиська ховаються у книжках.