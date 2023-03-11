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Другоасики, криворучки та Принцеса Нікусяка: що новенького юним кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 133

 

Діти, мабуть, найкращі читачі, бо коли, як не в дитинстві майже кожна книга здається цікавою та захопливою. А якщо вона ще і яскрава, з гарною поліграфією, то «сама так і проситься до рук».  Ось саме такі книги для дітей від Українського інституту книги й отримала одна із бібліотек нашого міста, а точніше бібліотека-філія №1 КМПБ, що за адресою проспект Лесі Українки, 13
 

Кузько Кузякін «Другоасики з 2-А»

Це збірка дотепних історій про незвичайне життя звичайних другокласників. Головні герої сваряться, шукають порозуміння з однолітками, вигадують дивовижні історії та щиро вірять у драконів і домозавра, який може поцупити домашку. Разом із гуртом другоасиків та їхнею вчителькою читачі дізнаються, як правильно ділити цукерки й чому помилки теж бувають чудовезними, що робити, якщо під час екскурсії зламався автобус, а також про те, які чудовиська ховаються у книжках.

Павел Бересневич «Династія Криворучків»

Щодня винахідники всього світу працюють для того, щоб новим поколінням «криворучків» було що ламати. Смартфони, ноутбуки, планшети – знахідка для вправних рученят сьогоднішніх маленьких псувачів. А що і як псували наші батьки, бабусі, прабабці та прадіди? Що винайдуть для наступних поколінь конструктори та науковці. Отже, якщо вам уже траплялося щось поламати, розтрощити, роздерти, викривити, порізати, понівечити, втопити, потоптати, розірвати, спалити або десь щось накалякати – ця книжка саме для вас!

  
 

Сергій Свириденко «Королівське пограбування»

Якщо ваша дитина хоче посміятися, то ця книга саме те, що треба (дорослим теж буде дуже цікавенно).

Принцеса Нікусяка, гуляючи в королівському саду випадково наступила на ногу стоніжці. Розлючена стоніжка вимагає за це компенсацію – аж «сто тисяч мільйонів».  Але грошей у королівстві катма, а легковажний король ліпить із боргового листа паперовий літачок і запускає його у вікно палацу. І тоді стоніжки захоплюють у полон принца й двох принцес – і починається весела катавасія!
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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