Патрульна поліція Кременчука затримала на вулицях міста двох громадян з наркотиками

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Поліцейські закликають кременчужан повідомляти про злочини, пов’язані з обігом наркотичних речовин

Патрульні поліцейські продовжують виявляти, ймовірно, наркотичні речовини у громадян на вулицях Кременчука.

Про це повідомляє та викладає фото затримань Патрульна поліція Кременчука на своїй сторінці у Фейсбуці.

Перший випадок стався на вулиці Молодіжній. Під час поверхневої перевірки охоронці порядку виявили у 40-річного громадянина пакетик з кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичного походження.

Другий випадок трапився на вулиці Якова Петруся. Увагу інспекторів роти ТОР привернув чоловік, який, побачивши правоохоронців, різко змінив напрямок руху. Під час поверхневої перевірки, інспектори виявили у 37-річного містянина шприц з ймовірно наркотичною речовиною.

В обох випадках патрульні викликали слідчо-оперативні групи для встановлення обставин подій. Висновок щодо того, чи є вилучена речовина наркотичною зробить експертиза.

- Друзі, якщо ви маєте інформацію про злочини, пов’язані з обігом наркотичних речовин, телефонуйте на лінію 102, - закликає кременчужан Патрульна поліція.