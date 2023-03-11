На Полтавщині 20-річного хлопця вразило струмом під час роботи на підприємстві

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У четвер, 9 березня, близько 13.00, у Гоголівській громаді, Миргородського району під час роботи на місцевому підприємстві 20-річного хлопця вразило струмом. Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.

Чоловіка госпіталізували. За інформацією лікарів постраждалий отримав термічні опіки долонь, на даний час йому надають необхідну медичну допомогу.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.