Кременчуцькі волонтери ремонтують та передають на фронт причепи – долучитися до наближення Перемоги може кожен

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 171

Перший автомобільний причеп, відремонтований та адаптований під потреби захисників України, вже поїхав до десантників 81 аеромобільної бригади

С восени минулого року кременчуцький підприємець Сергій Каптан разом зі своєю волонтерською групою відкрили в Кременчуці масове виробництво мобільних окопних буржуйок. Їх першу партію відправили на фронт ще у листопаді й відтоді сотні мобільних буржуйок зігрівали в окопах тисячі наших захисників.

З настанням весни Сергій Каптан дізнався, що бійцям ЗСУ на фронті потрібні автомобільні причепи, знайшов перший причеп, разом з друзями його відремонтував, модернізував та адаптував під потреби військових на фронті за їх замовленням.

Отже, перший такий причеп вже готовий до відправки, про що Сергій Каптан написав у Фейсбуці. Його передають десантникам 81-ої окремої аеромобільної бригади, які тримають оборону на передній лінії фронту.

- Готовий до відправки. Відремонтували і адаптували під потреби захисників, які вони нам озвучили. Було - стало. Цей красавчег їде в 81 бригаду 2-й аеромобільний батальйон. Звіт по цьому причепу буде в моєму закріпленому пості. Дякую Олександр Байков за роботу, - написав Сергій Каптан.

Волонтерська група, дізнавшись про такі потреби захисників, вирішила продовжити цю справу та налагодити постачання маленьких автомобільних причепів для усіх військових частин, які наразі тримають оборону на фронті та мають таку потребу.

Але волонтерам потрібна наша допомога і вони на неї розраховують.

- Даємо нове життя і новий сенс старим причепам. Якщо хтось має, чи у когось зі знайомих є старий причеп (можна без документів чи поломаний), будь ласка, передайте його на потреби ЗСУ. Зараз нашим хлопцям вони дуже потрібні! Ваш старий, непотрібний причеп буде працювати на нашу ПЕРЕМОГУ! Пишіть, дзвоніть! На фото яким причеп був і яким став. Задонатить на запчастини до причепів можна сюди: МоноБанка https://send.monobank.ua/jar/7qtWar1BY5 Номер картки цієї банки: 5375411203903526 Картка ПриватБанк: 5169360002942401 Paypal ($/€): sergkaptan@gmail.com, - закликає Сергій Каптан.

Отже, долучитися до наближення перемоги може кожний!