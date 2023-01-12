Йдемо до пів тисячі: терміново збирають кошти на «Буржуйський полк»

З настанням морозів ростуть запити на мобільні окопні буржуйки, які легко транспортувати та можна використовувати будь-де на передовій
У Кременчуці волонтери виготовляють мобільні буржуйки, які допоможуть нашим захисникам зігрітися у морози. Ініціатор виготовлення окопних буржуйок Сергій Каптан розповів, що у планах виготовити близько тисячі буржуйок. Працюють дві бригади зварювальників, також допомагають два училища.
Першочергово ставлять ціль на 500 шт. На сьогодні вже виготовили понад 400 одиниць (423 шт. станом на 11 січня).
Температура щодня знижується, й на фронті значна кількість воїнів отримали обмороження, і на це треба звернути серйозну увагу під час інтенсивних бойових дій у полях, бо морози будуть ще. Сергій Каптан разом з командою однодумців та майстрів з виготовлення зігрівайок закликають кременчужан долучитися до збору коштів.
У кав'ярнях та торгових центрах Кременчука розміщені оголошення про збір грошей на «Буржуйський полк». Перейшовши за QR-кодом, ви можете перерахувати горнятко кави нашим воїнам та допомогти зігрітися у люті морози (звертайте увагу, щоб була карта Сергія Каптана).
Картка цієї банки: 5375411203891424
ПриватБанк: 5169360002942401
Pay Pal (€/$): sergkaptan@gmail.com
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер