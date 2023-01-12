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Йдемо до пів тисячі: терміново збирають кошти на «Буржуйський полк»

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 187

 

З настанням морозів ростуть запити на мобільні окопні буржуйки, які легко транспортувати та можна використовувати будь-де на передовій

У Кременчуці волонтери виготовляють мобільні буржуйки, які допоможуть нашим захисникам зігрітися у морози. Ініціатор виготовлення окопних буржуйок Сергій Каптан розповів, що у планах виготовити близько тисячі буржуйок. Працюють дві бригади зварювальників, також допомагають два училища. 

Першочергово ставлять ціль на 500 шт. На сьогодні вже виготовили понад 400 одиниць (423 шт. станом на 11 січня).

«Буржуйський полк» у Кременчуці збільшується з кожним днем

Температура щодня знижується, й на фронті значна кількість воїнів отримали обмороження, і на це треба звернути серйозну увагу під час інтенсивних бойових дій у полях, бо морози будуть ще. Сергій Каптан разом з командою однодумців та майстрів з виготовлення зігрівайок закликають кременчужан долучитися до збору коштів. 

У кав'ярнях та торгових центрах Кременчука розміщені оголошення про збір грошей на «Буржуйський полк». Перейшовши за QR-кодом, ви можете перерахувати горнятко кави нашим воїнам та допомогти зігрітися у люті морози (звертайте увагу, щоб була карта Сергія Каптана). 

- Будь ласка, допомагайте своїми коштами зігрівати наших бійців. Не обов'язково це повинна бути велика сума, пам'ятайте, що все велике починається з малого. Лише разом ми зможемо перемогти цього ворога. Я вже розраховуюсь за матеріали і роботу своїми коштами, але після прильоту в «Амстор», де було знищено мій магазин, мої можливості вже зовсім не ті, що були. Але, не дивлячись на всі складнощі, ми продовжуємо працювати! Все буде Україна! - повідомив на своїй сторінці в фейсбуці Сергій Каптан.

Посилання на МоноБанк

Картка цієї банки: 5375411203891424

ПриватБанк: 5169360002942401

Pay Pal (€/$): sergkaptan@gmail.com

Зігрівайки відправляють у гарячі точки російсько-української війни.

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ допомога буржуйки кава
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