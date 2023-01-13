Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Олега Бугайчука

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На даний час чоловік не виходить на зв'язок із рідними

25 грудня 2022 року у Полтаві безвісти зник 40-річний Олег Миколайович Бугайчук. Про це повідомляє Управління карного розшуку ГУНП Полтавщини.

На даний час чоловік не виходить на зв'язок із рідними.

Прикмети чоловіка: на вигляд 40-41 рік, зріст 175-180 см, спортивної статури, волосся світле коротке, очі світлі. Особлива прикмета – має шрам на губі з лівої сторони. На момент зникнення був одягнений в камуфляжний одяг.

– Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, повідомте до відділу №1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції за телефонами: 099-339-45-71, 050-780-92-53 або 102, – просить поліція.