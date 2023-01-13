Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Олега Бугайчука

25 грудня 2022 року у Полтаві безвісти зник 40-річний Олег Миколайович Бугайчук. Про це повідомляє Управління карного розшуку ГУНП Полтавщини.
На даний час чоловік не виходить на зв'язок із рідними.
Прикмети чоловіка: на вигляд 40-41 рік, зріст 175-180 см, спортивної статури, волосся світле коротке, очі світлі. Особлива прикмета – має шрам на губі з лівої сторони. На момент зникнення був одягнений в камуфляжний одяг.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер