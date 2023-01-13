На Кременчуччині викрили банду, яка продавала наркотики і зброю та залякувала людей

Сьогодні, 18:53 Переглядів: 290

Днями у місті Горішніх Плавнях Кременчуцького району правоохоронці викрили потужне кримінальне угруповання із 7 жителів віком від 39 до 43 років, які налагодили масштабний збут наркотиків і психотропів на території регіону. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури та управління Служби безпеки України в Полтавській області.

Великі партії метамфетаміну та метадону зловмисники продавали мешканцям Горішніх Плавнів та Кременчуцького району через розгалужену мережу наркодилерів методом «із рук в руки» або використовували систему так званих «закладок». Вони розфасовували «товар» у помешканні 43-річного чоловіка, який керував діями групи. Сотні тисяч грн незаконних «прибутків» вони направляли до злодійської «каси» для підтримки криміналітету та розширення злочинного впливу на інші регіони.

Крім того, учасники банди активно озброювались. Для цього організували підпільний «цех» з переробки травматичних пістолетів у бойові зразки. Один із співучасників групи, за вказівкою очільника, переробляв травматичну зброю на вогнепальну, яку в подальшому реалізовували зацікавленим особам.

За оперативними даними, зловмисники намагались залякувати людей, щоб запобігти зверненням до поліції щодо діяльності банди. У таких випадках учасники угруповання погрожували громадянам насильством або фізичною розправою.

За даними слідства, до складу злочинної групи входили зокрема п'ятеро кримінальників, які раніше притягувались до відповідальності за вчинення тяжких злочинів. Їхньою діяльністю керував місцевий кримінальний «авторитет», який постійно намагався залучати до банди нових учасників.

Під час 17 обшуків за місцем проживання та в автомобілях зловмисників правоохоронці виявили психотропні речовини, вогнепальну зброю та близько сотні набоїв різного калібру, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Вилучені речові докази направили на експертизу.

Наразі особам повідомили про підозру:

за частиною 2 статті 307 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут психотропних речовин, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб);

за частиною 2 статті 306 ККУ (використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб);

за частиною 1 статті 263 ККУ (придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу);

за частиною 2 статті 263-1 ККУ (незаконна переробка вогнепальної зброї, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

За клопотаннями слідчого і прокурора Октябрський районний суд Полтави очільнику та чотирьом співучасникам групи обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави та домашнього арешту. Стосовно інших 2 осіб клопотання перебувають на розгляді в суді.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури слідчі дії здійснює Головне управління Національної поліції в Полтавській області, оперативний супровід – управління Служби безпеки України в Полтавській області.