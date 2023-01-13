У Кременчуці годуватимуть охоронців виконкому – виділили майже 100 тисяч гривень

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 101

Ще майже 30 тис. гривень витратять на оплату роботи охорони у святкові дні

У Кременчуці вирішили оплатити послуги харчування людей, що здійснюють цілодобову та посилену охорону адмінбудівлі виконавчого комітету. Рішення виконкому затвердили 13 січня депутати Кременчуцької міськради. На ці потреби зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 98 тис. гривень.

Ще 29,2 тис. гривень вирішили направити на оплату послуг охорони громадського порядку та безпеки у святкові та вихідні дні 2023 року у приміщенні мерії.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», на охорону приміщення адмінбудівлі з бюджету міста витратять 382,2 тис. гривень. Відповідний договір мерія уклала на початку січня 2023 року із військовою частиною 3059 Національної гвардії. Охорона, згідно з договором, має працювати за графіком чиновників мерії: понеділок — четвер — з 8.00 до 18.00, п’ятниця — з 8.00 до 17.00, крім святкових та вихідних днів.