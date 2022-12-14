Охорона будівлі виконкому у 2023 році обійдеться кременчужанам у 380 тисяч гривень

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 269

Виконком Кременчуцької міської ради 8 грудня оголосив тендер на послуги з охорони громадського порядку та безпеки. Згідно з технічним завданням, опублікованим у системі Prozorro, переможець торгів повинен буде надавати вказані послуги безпосередньо в приміщені адмінбудівлі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (площа Перемоги, 2) протягом року — з 1 січня по 31 грудня 2023 року.

Охорона має працювати за графіком чиновників мерії: понеділок — четвер — з 8.00 до 18.00, п’ятниця — з 8.00 до 17.00, крім святкових та вихідних днів.

На посту повинно не менше двох осіб, які мають досвід виконання аналогічних послуг. А також — можливість негайного реагування групами при виникненні масового безладдя, озброєного нападу, пожежі та інших надзвичайних обставин, з можливим залученням до надання послуг осіб з табельною вогнепальною зброєю. Також виконавець цих послуг повинен забезпечити охоронців спеціальними засобами, засобами активного захисту та оборони, засобами радіозв’язку з територіальними органами Національної поліції.

Очікувана вартість закупівлі – 382,2 тис. гривень. Аукціон намічений на 19 грудня.

У 2023 році орієнтовно буде 250 робочих днів, тому 1 день роботи охорони коштуватиме бюджету Кременчуцької громади близько 1520 гривень.

Зазначимо, що у 2022 році виконком Кременчуцької міської ради замовляв такі послуги у військової частини 3059 Нацгвардії, яка перемогла на торгах. Ціна договору склала 332 тис. гривень. Також ця військова частина перемогла на аукціоні й позаминулого року — тому надавала послуги охорони будівлі виконкому 2021 році. Вартість угоди зі змінами склала 250 тис. гривень.