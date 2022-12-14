Змінити місце проживання ВПО та скасувати статус тепер можна онлайн

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 162

Нові автоматичні послуги для вимушених переселенців у «Дії».

Тепер змінити місце проживання ВПО та скасувати статус можна онлайн. Це можна зробити у застосунку «Дія». Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

За словами чиновників, ще на початку повномасштабного вторгнення з'явилася можливість отримати довідку ВПО та оформити виплати. Цим сервісом скористалися понад 1,4 млн українців.

Відучора в застосунку «Дія» доступні ще 2 нові автоматичні послуги для вимушених переселенців:

зміна місця реєстрації (якщо ви переїхали до іншого міста України);

скасування статусу ВПО (якщо повернулися додому).

Обидві послуги автоматичні. Це означає, що процес відбувається без участі держслужбовця, а вам більше не потрібно чекати на його рішення.

— Раніше, щоб отримати послуги для внутрішньо переміщених осіб, треба було йти до органів соціального захисту в тому населеному пункті, де ви тимчасово перебуваєте. Зараз це кілька кліків у застосунку «Дія», — наголосили у Мінцифрі.

Скористатися послугами можуть українці, які мають довідку ВПО в «Дії».

Як змінити адресу реєстрації ВПО в Дії:

Натисніть на меню своєї довідки ВПО в застосунку. Оберіть «Змінити адресу фактичного проживання». Перегляньте опис послуги і натисніть «Почати». Укажіть адресу свого поточного місця перебування. Підтвердіть своє місце перебування за допомогою геолокації (це підтвердження на один раз). Направити заяву на розгляд. Ваша заява буде опрацьована протягом 15 хвилин. Ви отримаєте сповіщення про її опрацювання.

Після цього дані зміняться у вашій довідці в «Дії».

Важливо! Для зміни місця реєстрації ВПО необхідно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію.

Як знятись з обліку ВПО в Дії:

Натисніть на меню своєї довідки ВПО в застосунку. Оберіть «Скасувати статус ВПО». Перегляньте опис послуги і натисніть Почати. Направити заяву на розгляд. Ваша заява буде опрацьована протягом 15 хвилин. Ви отримаєте сповіщення про її опрацювання.

Після цього довідка ВПО зникне з вашої «Дії».

Послугу реалізують Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством соціальної політики України за підтримки «Проєкту підтримки Дія», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні.

Раніше ми писали, що з 14 грудня можна буде використовувати лише електронне водійське посвідчення в «Дії».