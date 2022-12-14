Змінити місце проживання ВПО та скасувати статус тепер можна онлайн

Тепер змінити місце проживання ВПО та скасувати статус можна онлайн. Це можна зробити у застосунку «Дія». Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
За словами чиновників, ще на початку повномасштабного вторгнення з'явилася можливість отримати довідку ВПО та оформити виплати. Цим сервісом скористалися понад 1,4 млн українців.
Відучора в застосунку «Дія» доступні ще 2 нові автоматичні послуги для вимушених переселенців:
Обидві послуги автоматичні. Це означає, що процес відбувається без участі держслужбовця, а вам більше не потрібно чекати на його рішення.
Скористатися послугами можуть українці, які мають довідку ВПО в «Дії».
Як змінити адресу реєстрації ВПО в Дії:
Після цього дані зміняться у вашій довідці в «Дії».
Важливо! Для зміни місця реєстрації ВПО необхідно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію.
Як знятись з обліку ВПО в Дії:
Після цього довідка ВПО зникне з вашої «Дії».
Послугу реалізують Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством соціальної політики України за підтримки «Проєкту підтримки Дія», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні.
Раніше ми писали, що з 14 грудня можна буде використовувати лише електронне водійське посвідчення в «Дії».
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер