З 14 грудня можна буде використовувати лише електронне водійське посвідчення в «Дії»

14 грудня набуває чинності постанову КМУ від 4 листопада 2022 р. № 1299, яка дозволяє використовувати лише електронне водійське посвідчення в «Дії» без пластикового аналога.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
Навіть під час оформлення водійського посвідчення ви можете обирати, зробити лише діджитал-документ чи замовити пластикову картку.
У «Дії» документ доступний в українськомовній та англомовній версіях. До того ж права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді, — це рішучий крок до міжнародної інтеграції «Дії» й використання застосунку за кордоном.
Раніше ми писали, що українців закликають перевіряти безпечні шляхи у мобільному застосунку «Розмінування України».
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер