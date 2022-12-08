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Кременчук, Споживач, Україна, Світ

З 14 грудня можна буде використовувати лише електронне водійське посвідчення в «Дії»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 426

 

Можна буде обирати, зробити лише діджитал-документ чи замовити пластикову картку

14 грудня набуває чинності постанову КМУ від 4 листопада 2022 р. № 1299, яка дозволяє використовувати лише електронне водійське посвідчення в «Дії» без пластикового аналога.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

— Раніше Україна стала четвертою країною Європи, що узаконила цифрові водійські посвідчення, а відтепер ми вводимо формат діджитал first. Тобто в будь-якій ситуації ви можете використовувати лише електронне водійське посвідчення в Дії, тримати документ просто у смартфоні й забути про пластик, — заявили у Мінцифрі.

Навіть під час оформлення водійського посвідчення ви можете обирати, зробити лише діджитал-документ чи замовити пластикову картку.

У «Дії» документ доступний в українськомовній та англомовній версіях. До того ж права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді, — це рішучий крок до міжнародної інтеграції «Дії» й використання застосунку за кордоном.

Раніше ми писали, що українців закликають перевіряти безпечні шляхи у мобільному застосунку «Розмінування України».

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Міністерство цифрової трансформації України
Теги: Дія посвідчення водія застосунок посвідчення еПосвідчення Міністерство цифрової трансформації зміни законодавство постанова
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