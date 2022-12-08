Як кременчужанам поводитися на дорогах під час негоди

На Кременчуччину прийшла справжня зима. Через погіршення погодних умов на Полтавщині, суттєво ускладнилася ситуація на дорогах.
Ділимося з вами рекомендаціями для безпечного руху під час негоди від Патрульної поліції Кременчука.
Водіям:
Пішоходам:
— Будьте уважні та обережні. Якщо ви опинились у складній ситуації через негоду — телефонуйте 102! — закликали кременчуцькі патрульні.
Раніше ми писали, що у негоду служба автодоріг Полтавщини найперше розчищатиме коридори для гуманітарних вантажів та озброєння.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер