Як кременчужанам поводитися на дорогах під час негоди

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 261

Поради для водів і пішоходів

На Кременчуччину прийшла справжня зима. Через погіршення погодних умов на Полтавщині, суттєво ускладнилася ситуація на дорогах.

Ділимося з вами рекомендаціями для безпечного руху під час негоди від Патрульної поліції Кременчука.

Водіям:

знизьте швидкість руху;

збільшіть дистанцію до авто, що рухається попереду;

уникайте різкого гальмування;

не здійснюйте обгін, випередження чи перестроювання без необхідності;

уникайте, за можливості, зупинки на проїжджій частині.

Пішоходам:

знаходитесь якнайдалі від проїжджої частини;

використовуйте сітловідбивальний одяг;

переходьте дорогу тільки у визначених для цього місцях;

рухайтесь на зустріч транспортному потоку.

— Будьте уважні та обережні. Якщо ви опинились у складній ситуації через негоду — телефонуйте 102! — закликали кременчуцькі патрульні.

Раніше ми писали, що у негоду служба автодоріг Полтавщини найперше розчищатиме коридори для гуманітарних вантажів та озброєння.