Українців закликають перевіряти безпечні шляхи у мобільному застосунку «Розмінування України»

Плануючи подорож автомобілем, особливо на деокуповані території — обов'язково перевіряйте свій шлях на предмет загроз і небезпечних ділянок. Якщо ви раптом опинитесь у червоній зоні, застосунок одразу повідомить вас про це.
З таким закликом звернулася до українців Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
У дорозі дотримуйтесь простих, але життєво важливих правил:
Якщо ви побачите вибуховий чи підозрілий предмет — негайно відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку ДСНС. Зробити це можна за номером 101 або у мобільному застосунку «Розмінування України».
Завантажити застосунок «Розмінування України»:
Раніше ми писали, що на Полтавщині двоє чоловіків підірвалися на гранаті та не вижили.
Нагадуємо про те, як кременчужанам дізнаватись новини, якщо не працює ефірне мовлення.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер