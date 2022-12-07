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Українців закликають перевіряти безпечні шляхи у мобільному застосунку «Розмінування України»

Вчора, 21:03 Переглядів: 177

 

Його розробили в ДСНС

Плануючи подорож автомобілем, особливо на деокуповані території — обов'язково перевіряйте свій шлях на предмет загроз і небезпечних ділянок. Якщо ви раптом опинитесь у червоній зоні, застосунок одразу повідомить вас про це.

З таким закликом звернулася до українців Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

 

У дорозі дотримуйтесь простих, але життєво важливих правил:

  • Прямуйте винятково асфальтними й бетонними дорогами.
  • Уникайте лісів і лісосмуг, не виїжджайте на узбіччя та узбережжя.
  • Не наближайтесь до покинутих автомобілів, блокпостів, будівель.
  • Не чіпайте зброї, військової техніки чи будь-яких підозрілих предметів.
  • Слідкуйте за дорогою із застосунком «Розмінування України».
— Пам’ятайте, що міни, розтяжки та нерозірвані снаряди зараз можуть ховатися будь-де. Тому слід бути вкрай обережними та уважними, — нагадали в ДСНС.

Якщо ви побачите вибуховий чи підозрілий предмет — негайно відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку ДСНС. Зробити це можна за номером 101 або у мобільному застосунку «Розмінування України».

  

Завантажити застосунок «Розмінування України»:

Раніше ми писали, що на Полтавщині двоє чоловіків підірвалися на гранаті та не вижили.

Нагадуємо про те, як кременчужанам дізнаватись новини, якщо не працює ефірне мовлення.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: дснс Розмінування України застосунок розмінування безпека
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