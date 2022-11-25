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Як кременчужанам дізнаватись новини, якщо не працює ефірне мовлення

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 329

 

Альтернативні джерела актуальної інформації

РФ продовжує обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру. Кременчук вже відчув на собі, що таке повний блекаут. Тож ми ділимося з вами порадами від Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, як слідкувати за новинами, якщо не працюватиме ефірне мовлення.

 

На радіо

Увімкніть радіоприймач у вашому автомобілі, смартфоні або знайдіть радіоприймач, що працює від батарейок, та шукайте «Українське радіо» («Суспільне») у FM-діапазоні або в АМ-діапазоні (чи на середніх хвилях на старих приймачах).

Частоти для вашого регіону можна знайти на сайті «Суспільного».

На Полтавщині це:

  • м. Гадяч - 103,1 FM
  • м. Гребінка - 101,4 FM
  • с. Іскрівка - 101 FM
  • м. Карлівка - 106,2 FM
  • с. Красногорівка - 106,3 FM
  • м. Кременчук - 100,9 FM
  • с. Лелюхівка - 107,4 FM
  • м. Лохвиця - 105,5 FM
  • м. Лубни - 100,1 FM
  • с. Переліски - 102,5 FM
  • м. Полтава - 101,8 FM

Також трансляцію «Українського радіо» здійснюють «Промінь», «Культура» та деякі комерційні радіостанції, наприклад, «Хіт FM» та «Мелодія». Шукайте частоти в FM-діапазоні та на середніх і коротких хвилях для вашого регіону на сайтах станцій.

На супутнику

Від початку війни українське телебачення розкодоване на супутнику. Сигнал можна зловити будь-яким супутниковим приймачем чи телевізором із вбудованим приймачем на супутнику Astra 4A.

Онлайн

  • На офіційних каналах влади у Telegram або в інших соціальних мережах:

Підпишіться на офіційні канали органів державної та місцевої влади, а також сектору безпеки та оборони в телеграмі або в іншій зручній для вас соціальній мережі чи месенджері. Телеграм зможе підвантажувати новини у ваш смартфон навіть в умовах слабкого сигналу.

Заздалегідь знайдіть найближчий «Пункт незламності», якщо у вас повністю зникне інтернет і звʼязок.

Обов'язково вимкніть у налаштуваннях месенджера автоматичне завантаження відео та фото і залиште тільки необхідні канали. Так ви знизите навантаження на мережу.

  • На сайтах медіа або сторінках у соціальних мережах:

Відмовтесь від споживання новин у форматі відео на користь текстових форматів. Читайте тільки офіційні українські медіа й не споживайте контент із неперевірених джерел. Це допоможе зберегти не тільки мобільний трафік, а й ваше здоровʼя.

  • На онлайн-платформах:

Дивитись українське телебачення можна на Youtube, на платформах Київстар ТВ, Megogo, Omega TV, а також в застосунку «Дія».

- За відсутності фіксованого інтернету відмовтесь від перегляду телебачення онлайн на будь-яких платформах навіть з мінімальною роздільною здатністю. Також просимо відмовитись від онлайн-ігор та будь-якого надмірного споживання мобільного трафіку, зайвих дзвінків тощо. Це створює надмірне навантаження на мережі операторів і може призвести до того, що в критичний момент хтось, навіть ви, може залишитися без звʼязку, - зауважили у Держспецзв'язку.

Економія трафіку також доречна у «Пунктах незламності».

Інтернет-радіо

Шукайте українське радіомовлення на платформі radioplayer.ua, а також на сайті або в застосунку «Суспільного радіо»:

Користуйтесь лише за наявності фіксованого інтернету!

 

Нагадуємо, як переключитись на іншого оператора, якщо немає зв'язку.

Раніше ми писали, як користуватися газовими пальниками, щоб не нашкодити собі та сусідам.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com, Держспецзв'язку
Теги: онлайн радіо супутник інтернет-радіо Держспецзв'язку поради довідник
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