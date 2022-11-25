Як кременчужанам дізнаватись новини, якщо не працює ефірне мовлення

РФ продовжує обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру. Кременчук вже відчув на собі, що таке повний блекаут. Тож ми ділимося з вами порадами від Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, як слідкувати за новинами, якщо не працюватиме ефірне мовлення.
На радіо
Увімкніть радіоприймач у вашому автомобілі, смартфоні або знайдіть радіоприймач, що працює від батарейок, та шукайте «Українське радіо» («Суспільне») у FM-діапазоні або в АМ-діапазоні (чи на середніх хвилях на старих приймачах).
Частоти для вашого регіону можна знайти на сайті «Суспільного».
На Полтавщині це:
Також трансляцію «Українського радіо» здійснюють «Промінь», «Культура» та деякі комерційні радіостанції, наприклад, «Хіт FM» та «Мелодія». Шукайте частоти в FM-діапазоні та на середніх і коротких хвилях для вашого регіону на сайтах станцій.
На супутнику
Від початку війни українське телебачення розкодоване на супутнику. Сигнал можна зловити будь-яким супутниковим приймачем чи телевізором із вбудованим приймачем на супутнику Astra 4A.
Онлайн
Підпишіться на офіційні канали органів державної та місцевої влади, а також сектору безпеки та оборони в телеграмі або в іншій зручній для вас соціальній мережі чи месенджері. Телеграм зможе підвантажувати новини у ваш смартфон навіть в умовах слабкого сигналу.
Заздалегідь знайдіть найближчий «Пункт незламності», якщо у вас повністю зникне інтернет і звʼязок.
Обов'язково вимкніть у налаштуваннях месенджера автоматичне завантаження відео та фото і залиште тільки необхідні канали. Так ви знизите навантаження на мережу.
Відмовтесь від споживання новин у форматі відео на користь текстових форматів. Читайте тільки офіційні українські медіа й не споживайте контент із неперевірених джерел. Це допоможе зберегти не тільки мобільний трафік, а й ваше здоровʼя.
Дивитись українське телебачення можна на Youtube, на платформах Київстар ТВ, Megogo, Omega TV, а також в застосунку «Дія».
Економія трафіку також доречна у «Пунктах незламності».
Інтернет-радіо
Шукайте українське радіомовлення на платформі radioplayer.ua, а також на сайті або в застосунку «Суспільного радіо»:
Користуйтесь лише за наявності фіксованого інтернету!
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер