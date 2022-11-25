Полтавщина повертається до традиційних графіків погодинних відключень світла

Сьогодні, 08:58 Переглядів: 428

Полтавщина повертається до традиційних графіків погодинних відключень світла. Тих, які працювали протягом листопада: одна черга вимкнена, дві ввімкнені. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Поділ на черги та години – той самий (дивіться за посиланнями ТУТ і ТУТ ).

Якщо у вас тривалий час немає світла, звертайтеся до своєї філії «Обленерго», щоб бригада ремонтників виїхала на перевірку. Через перепади напруги могла спрацювати автоматика захисту.