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Блекаут вплинув на гру хокейного клубу «Кременчук»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 141

 У день поновлення чемпіонату України країна-терорист рф завдала масованого ракетного удару по нашій державі

23 листопада калуський «Легіон» у неймовірному поєдинку на останніх хвилинах уникнув поразки і завдяки прицільному кидку Віктора Захарова в серії булітів сенсаційно обіграв одного з лідерів чемпіонату «Кременчук» – 4:3. Гра відбулася на льодовій арені ім Степана Бандери.

«Легіон» (Калуш) – «Кременчук» – 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Халін (Сірченко, Бабчук), 1:45. 2:0 – Халін (Дурдиєв, Філімонов), 24:50. 2:1 – Геворкян (Федоров, Андрющенко), 29:55. 2:2 – Кривошапкін (Сенік, Матусевич, – більш.), 42:21. 2:3 – Тимченко (Брага, Середницький), 44:31. 3:3 – Таран (Луговий, Олійник), 58:50. 4:3 – Захаров (переможний буліт).

«Легіон»: Аріпов (58:43 – 58:50). Таран – Кугут, Сірченко – Філімонов, Явний – Бабчук, Терешко – Крайник; Ромащенко – Захаров – Луговий, Олійник – Халін – Дурдиєв, Пойманов – Кривоножкін – І.Собченко, Васильєв – Когут – Дуюн. Тренер – Альберт Шафіков.

«Кременчук»: Кучер; Матусевич – Варава, Ігнатенко – Кругляков, Максименко – Ісаєнко; Лялька – Кривошапкін – Сенік, С.Тимченко – Середницький – Брага, Геворкян – Б.Андрющенко – Федоров, Сібілевич – Кривенко – Т.Савицький, Тренер – Олександр Савицький.

Арбітри – В.Качан, А.Сєврук; лайнсмени – І. Гєрілов, А.Береговенко.

Інспектор – М.Урда (Київ).

Штраф: 12 – 8.

Кидки: 33 (9+11+11+2+0) – 36 (8+12+12+3+1).

23 листопада. Калуш. Льодова арена. Без глядачів.

У день поновлення чемпіонату України країна-терорист рф завдала масованого ракетного удару по нашій державі, здійснивши понад 70 пусків крилатих ракет повітряного («Х-101/Х-555») і морського базування («Калібр»), але цей жахливий та ганебний обстріл не зірвав календарний поєдинок у Калуші…

А матч вийшов цікавим, інтригуючим та з неймовірною розв’язкою. Коли «Кременчук» на початку третього періоду вирвався вперед у рахунку (3:2), здавалося, що учасник єврокубків утретє в сезоні переможе «Легіон» та очолить турнірну таблицю, але господарі льоду врятувалися від поразки! Тренерський штаб калушців пішов ва-банк, замінив воротаря на шостого польового гравця, і цей хід приніс успіх: захисник Павло Таран кидком від синьої лінії перевів зустріч до овертайму – 3:3!

Додаткова п’ятихвилинка голів не принесла, після чого відбулася перша булітна серія в сезоні-2022/23, в якій все вирішив забійний кидок у «дев’ятку» Віктора Захарова. Цікаво, що форвард «Легіону» кинув настільки майстерно, що «прошив» верхній кут воріт і суддям довелося переконуватись у легітимності взяття воріт за допомогою відеоперегляду.

Разом із Захаровим та Тараном героєм матчу слід визнати Дмитра Халіна, який не лише оформив дубль у ігровий час, а й закинув перший буліт у післяматчевій серії «пенальті». Також дуже гідну гру провів голкіпер «Легіону» Олексій Аріпов, який відбив 33 з 36 кидків по своїх воротах.

Матч «Дніпро» – «Кременчук» перенесено

Поєдинок херсонського «Дніпра» проти ХК «Кременчук», який мав відбутися 24 листопада у Калуші, перенесено на невизначений термін через відсутність електроенергії у місті.

Нагадаємо, що «Кременчук» з 25 очками очолює турнірну таблицю чемпіонату, випереджаючи «Дніпро» та «Сокіл» на один бал.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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