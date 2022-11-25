24 листопада 12 кременчужан захворіли на ковід

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 134

24 листопада 12 кременчужан захворіли на COVID-19, про що сповістила мерія.

Коронавірусну хворобу виявили у чотирьох жінок віком від 27 до 82 років, семи чоловіків віком 31 до 84 років та однієї дитини 17 років. 10 пацієнтів перебувають під наглядом сімейних лікарів, два – на лікуванні в стаціонарі.

Загалом в інфекційних шпиталях знаходиться 13 людей з COVID-19. За добу одужало 33 особи. Випадків смерті від ускладнень ковіду за день не було.

Всього у Кременчуці зареєстрували 27 022 хворих, одужало 26 147, померло 730.