Стало відомо коли хокейний клуб «Кременчук» зіграє перенесений матч із «Дніпром»

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 49

23 грудня о 14.00 у Калуші хокейний клуб «Кременчук» з «Дніпром» зіграє перенесений матч. Гра мала відбутися ще 25 листопада, проте через проблеми з електроенергією її скасували. Рішення про час та дату затвердили на Zoom-нараді між керівниками клубів, керівництва Федерації хокею України й національного чемпіонату.

Нагадаємо, що зараз у першості України настав антракт, пов’язаний зі зборами національної збірної України та участю молодіжки в чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. Поновиться чемпіонат України 19 грудня матчами «Сокіл» – «Легіон» (14.00), «Київ» – «Дніпро» (18.00), «Кременчук» – «Берсерки» (18.00).