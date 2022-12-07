Президента закликають присвоїти звання Героя України випускнику Кременчуцького військового ліцею Олександру Єлисєєву

На сайті президента України розмістили петицію з проханням посмертно надати звання Героя України випускнику Кременчуцького військового ліцею Олександру Єлисєєву. Збір підписів за посиланням.

Єлісєєв був командиром взводу батареї реактивної артилерії, пройшов запеклі бої на Київщині — саме його бригада не пустила ворога до столиці зі сторони Макарова. Загинув 8 жовтня на Харківщині.

— Його бойовий шлях проходив крізь запеклі бої на Київщині – саме його бригада не пустила ворога до столиці зі сторони Макарова, далі очолював протитанковий резерв на півдні Херсонщини, виконуючи обов'язки командира батареї... далі Харківщина оборона й наступ в районі Ізюма, де також виконував обов'язки командира батареї... У травні Олександр у свої 22 роки отримав звання старшого лейтенанта і став командиром самохідної артилерійської батареї. Вчився опановувати озброєння надане нашими союзниками у Німеччині. Отримавши це озброєння він та його бойовий підрозділ міцно тримав оборону в районі Бахмуту і Соледару.

У серпні бригаду перевели в Харківську область для участі у контрнаступальних операціях, де його батарея була підпорядкована розвідувально-диверсійному підрозділу «Kraken» — вони разом з Князівською бригадою рівняла ворога з землею і звільняли українські міста та села від російської окупації.Його підрозділ знищив багато вражої техніки та живої сили. Під час обстрілів батареї ворожими дронами-камікадзе його підлеглі отримували поранення, під його керівництвом вони були вчасно доставлені в медзаклади та були врятовані. В черговий раз рятуючи техніку та особовий склад був вимушений шукати для них безпечне місце, але на жаль, ворожа міна обірвала молоде життя ...За понад 7 місяців війни Олександр став справжнім Князівським драконом, як в 14-ій бригаді називають артилеристів, і робив все для досягнення нашої спільної мети — перемоги. Ворожа міна обірвала молоде життя, залишивши батьків без сина, а дружину — без чоловіка, — йдеться у повідомленні.