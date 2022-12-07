За час повномасштабної війни українські військові отримали 770 млрд грн зарплат

770 млрд грн виділили на грошове забезпечення військовослужбовців за дев’ять місяців повномасштабної війни. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, під час засідання Кабінету Міністрів 6 грудня.
За словами прем'єр-міністра, загалом за час війни на фінансування армії та сектору безпеки пішов 1 трлн 130 млрд грн. Зокрема, 176,2 млрд грн — на закупівлю, ремонт і модернізацію техніки й озброєння.
Раніше ми писали, куди звертатися військовим задля безоплатного тестування або щеплення від COVID-19.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер