За час повномасштабної війни українські військові отримали 770 млрд грн зарплат

Сьогодні, 19:34 Переглядів: 150

770 млрд грн виділили на грошове забезпечення військовослужбовців за дев’ять місяців повномасштабної війни. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, під час засідання Кабінету Міністрів 6 грудня.

— Фінансування армії та безпека країни було, є і буде пріоритетом. Зараз ми спрямовуємо більшу частину всіх бюджетних ресурсів саме на цю сферу. Абсолютно всі податки, які громадяни та бізнес платять зараз у бюджет, направляють на забезпечення наших військових, — заявив він.

За словами прем'єр-міністра, загалом за час війни на фінансування армії та сектору безпеки пішов 1 трлн 130 млрд грн. Зокрема, 176,2 млрд грн — на закупівлю, ремонт і модернізацію техніки й озброєння.

Раніше ми писали, куди звертатися військовим задля безоплатного тестування або щеплення від COVID-19.