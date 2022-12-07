Судитимуть мешканця Полтавщини, який переправляв чоловіків за кордон за $3200

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 226

У чоловіка були спільники у Чернівецькій області

На Полтавщині судитимуть організаторів незаконного «трансферу», про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. Зловмисники допомогли незаконно виїхати за кордон 70 особам, а за свої послуги брали $3200 з людини.

Припинили діяльність злочинної групи у вересні 2022 року. Тоді оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі Головного управлінням Національної поліції Полтавщини затримали учасницю угруповання після отримання від чоловіків $6400.

Загалом до організації незаконного каналу переправлення чоловіків за кордон були причетні мешканці Чернівецької та Полтавської областей. Житель Полтавщини підшукував «клієнтів» та відправляв до визначеного місця – готель у Чернівецькій області. Там їх зустрічала жінка та її спільник, які надалі організовували перетин кордону поза офіційним пунктом пропуску.

За погодженням із Полтавською обласною прокуратурою обвинувальний акт стосовно двох учасників злочинної групи скерували до суду за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування щодо їхнього спільника з Полтавської області триває.

За незаконне переправлення людей через державний кордон України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.