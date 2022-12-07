Кременчужанка Ольга Ганжа потрапила у ТОП-100 волонтерів Польщі

Сьогодні, 18:36 Переглядів: 265

Кременчужанка Ольга Ганжа з благодійного фонду «Ми поряд» потрапила у ТОП-100 волонтерів Польщі. Цією радісною новиною з журналістами поділився керівник благодійного фонду та боксер Сергій Радченко.

Дівчина виїхала до Польщі з початку повномасштабної російсько-української війни. Там Ольга розпочала активно займатися волонтерством.

— Подарункові дитячі набори до Дня Святого Миколая, одяг, продуктові набори... все вона передала, — розповів Сергій.

Допомогу Ольга з польськими фондами збирає не лише для військових, а й для вимушених переселенців та малозабезпечених кременчужан. Так нещодавно за підтримки Ольги до Кременчука волонтери з Польщі передали спеціальні запаковані обіди (вареники з м’ясом, млинці, макарони з м’ясом, куркою та сиром. Обіді для наших захисників розвезли по блок-постах навколо Кременчука.