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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у ділків, які підпільно виготовляли цигарки, вилучили 20 т продукції на 8 млн грн

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 265

 

А також гроші у різній валюті на понад 2,3 млн грн та два автомобілі

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили злочинну групу, яка налагодила діяльність підпільних цехів в Полтавській та Чернігівській областях. Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

На Полтавщині в підпільному цеху підготовлювали сировину для подальшого виробництва тютюнової продукції. Його діяльність припинили у вересні цього року та вилучили продукції на 4 млн грн.

Надалі правоохоронці встановили, що сировина тютюну та гільзи-заготовки транспортувалася до Чернігівської області, де в місті Прилуки знаходився ще один підпільний цех. За допомогою спецобладнання ділки виготовляли продукцію для подальшого збуту в Україні. Виробництво ліквідували в результаті проведених заходів 5 та 6 грудня.

За місцями виготовлення, зберігання тютюнової продукції та проживання фігурантів вилучили 20 тонн сировини, обладнання, майже 600 тис. гільз-заготовок для цигарок, гроші у різній валюті на понад 2,3 млн грн, а також два автомобілі. За попередніми даними, загальна вартість вилученого майна сягає 8 млн грн.

Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);
  • ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: Нацполіція Полтавщини
Теги: тютюн підпільний цех цигарки гроші
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