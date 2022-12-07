На Полтавщині у ділків, які підпільно виготовляли цигарки, вилучили 20 т продукції на 8 млн грн

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили злочинну групу, яка налагодила діяльність підпільних цехів в Полтавській та Чернігівській областях. Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
На Полтавщині в підпільному цеху підготовлювали сировину для подальшого виробництва тютюнової продукції. Його діяльність припинили у вересні цього року та вилучили продукції на 4 млн грн.
Надалі правоохоронці встановили, що сировина тютюну та гільзи-заготовки транспортувалася до Чернігівської області, де в місті Прилуки знаходився ще один підпільний цех. За допомогою спецобладнання ділки виготовляли продукцію для подальшого збуту в Україні. Виробництво ліквідували в результаті проведених заходів 5 та 6 грудня.
За місцями виготовлення, зберігання тютюнової продукції та проживання фігурантів вилучили 20 тонн сировини, обладнання, майже 600 тис. гільз-заготовок для цигарок, гроші у різній валюті на понад 2,3 млн грн, а також два автомобілі. За попередніми даними, загальна вартість вилученого майна сягає 8 млн грн.
Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України:
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер